Elkészült a Szent Márton Vendég- és Gyógynövényház a településen. A belügyi tárca közel 180 millió forintos támogatásával létesült beruházás a kormány által meghirdetett gazdaságélénkítő program keretében jöhetett létre – számolt be Nagy Csaba, a térség parlamenti képviselője, aki elmondta azt is, hogy az ünnepélyes átadó és a szentmise után a Medzsugorjéban felszentelt Mária-szoborral rendelkező új kegyhelyet is megáldották. A pályázat keretében egy eladósorba került ingatlant vásároltak meg a település központjában és alakították át 10 szobás, 25 férőhelyes vendégházzá, valamint egy gyógynövénykertet is létrehoztak.