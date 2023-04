Az éppen több mint három évtizede a betegekért élő, különlegesen kiterjedt praxisát frappáns ötletességgel Testreszabó Egészségügyi Központra keresztelő Szabó doktorra nem csak lírai fordulattal mondhatjuk – ő valóban hitet tett a gyógyítás mellett. A szakvizsgái mellett egészségügyi menedzseri, majd MBA-közgazdász diplomájával a zsebében ugyanis teológiát is végzett a Szent Pál Akadémián.

A mosoly és az optimizmus nagyon fontos a páciensek számára



Az első két iskolapadba még a józan ész és a szükség ültette, hiszen az ezredforduló éveiben megalapított, azóta az egész Dráva mente egészségügyi ügyeleti és szakellátását új szintre emelő sellyei Ormánság Egészségközpont megálmodója, megalapítója és sok éven át menedzsereként a hideg számokkal is jóban kellett lennie. Utóbbit azonban – nagyapai-apai örökségként szinte törvényszerűen az orvoslás felé forduló, szórakoztatóan lendületes és sportos diákéveit követően – már saját lelke egészségéért választotta. Így ma ideje egy részét a Hit Gyülekezete egyetemi és ormánsági lelkészeként a test, a lélek és a szellem problémáinak feltárására és gyógyítására fordítja.

Továbbra is fáradhatatlanul ellátva pécsi, sellyei és dencsházai háziorvosi és ormánsági szakteendőit, speciális infúziós, dietetikai és fogyókúrás tanácsadó-kezeléseit. Utóbbiak – vagyis a megelőzés – kapcsán külön is hangsúlyozva, mennyire fontosak lennének, és mégis, mi magyarok mennyire elhanyagoljuk az életet mentő szűréseket, mennyi kárt okozunk saját magunknak az egészségtelen táplálkozással, mozgásszegény életmóddal is. Gyógyító munkája nélkülözhetetlen és örömmel végzett szeletének tekinti épp ezért a felvilágosító, oktató, tanácsadó szolgálatot is.

E kiemelkedően szerteágazó érdeklődés napi gyakorlatba illesztésének mikéntjét firtató kérdésünkre mosolyogva válaszolja, hogy mai rutinjával már szinte ujjgyakorlat. A valóban embert próbáló, a remek munkatársak jóvoltából immár olajozottan működő praxisok kiépítését-felfuttatását igénylő esztendők után mára könnyebbség az is, hogy immár négy felnőtt gyermeke is kirepült a családi fészekből; felesége több évtizedes odaadó támogatását pedig nem győzi elég hálával említeni.