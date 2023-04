A Duna Dunaszekcsőnél 977 centiméteres vízállással tetőzött, Mohácson 964 centimétert mértek. Ez a valaha volt egyik legnagyobb áradásnak bizonyult. Mohácsnál a védművek remekül vizsgáztak, a tetőzés nagyjából másfél méterrel a meglévő gátak magassági szintje alatt következett be.

A városi szennyvíz-végátemelő előtt a felszín alatt áramló víz kimosta a földet az úttest, a járda, a szomszédos ingatlan és a különböző közművezetékek alól is. Ennek következtében károsodott a szennyvizet a városi végátemelőbe juttató szennyvízcsatorna is. Az anyagi kár több százmillió forint volt, az árvíz nyomainak eltüntetésével néhány hónapja végeztek a szakemberek, a megsérült, lakhatatlanná vált ház átépítésén pedig még mindig dolgoznak.

A legfontosabb azonban, hogy emberéletben sehol nem esett kár.



– Példásan teljesített az ország az árvízi védekezés idején – mondta Orbán Viktor kormányfő a tetőzés után tett látogatásakor Mohácson. – A sikerhez három dologra volt szükség, összefogásra, jó szervezésre és szakértelemre. Mohácsot is sikerült megvédeni, két családot kellett csak kitelepíteni, és a beszakadt közműrészt is sikerült kiváltani. Túl vagyunk a nehezén, a nagy víz elhagyta az országot. Az árvíz Magyarországon emberéletet nem követelt, és komoly sérülés sem történt

– összegzett a kormányfő.

Orbán Viktor ezt követően mindenkinek megköszönte a munkát, aki a védekezésben részt vett, akár zsákokat pakolt a gáton, akár zsíros kenyeret vitt a gáton dolgozóknak.