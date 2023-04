Előbbi területtel kapcsolatban dr. Várady Géza a PTE MIK tudományos dékánhelyettese elmondta, hogy a karon több szak is van, ahol olyan mérnököket képeznek, akik a mesterséges intelligencia alkalmazásnak, illetve alkalmazásoknak a hátterét is ismerik. A MIK számára ez a téma két dolog miatt is jelentős: egyrészt azért, mert most került igazán fókuszpontba a mesterséges intelligencia, másrészt fontosnak tartják, hogy az emberek megértsék, hogy mit is jelent ez, milyen munka van mögötte, mire lehet és mire lehet kevésbé képes egyelőre.

Ez a terület nem egy új keletű dolog – emelte ki Várady Géza – Az automatizálás, a folyamatautomatizálás rendszerek már a 2000-es évek előtt léteztek. A MIK az 1970-es években vette át a jogelőd intézménynek az oktatási vonalát, amely már foglalkozott a gépipari folyamat, az automatizálás témakörével.