A Mesterbérlet következő előadásával, egy 300 éve előadatlan passióval, G. H. Stölzel művével indul a Kodály Központban az áprilisi „zenevonat”, 5-én az Orfeo Zenekar és Purcell Kórus előadásával. A Negyedben másnap vidám jazz szól: a Metronóm Jazz Klub keretében Tóth Viktor – Right on! zenekarának műsora az E78-ban hallható. A többszörös Év Jazz-zenésze ezúttal is hoz egy kuriózum tagot. Korábban ő vezette be csodagyerekként a hazai jazzmuzsikába Hodek Dávid dobost, most pedig a testvére, a 13 esztendős Hodek Áron basszusgitáros is érkezik.

Ugyancsak 6-án, vagyis csütörtökön a Kodály Központban az oratóriumok egyik leghíresebbjét, Haydntól A teremtést hallhatjuk a Pannon Filharmonikusok húsvéti ünnepi hangversenyeként – szólóénekesekkel, a Fesztiválkórussal, Vass András vezényletével.