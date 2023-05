Ráadásul erről már hetek óta tud a jelenlegi polgármester. A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága május 9-én kelt levelében értesítette Péterffyt, hogy a Hullámfürdőnek áprilistól szeptemberig terjedő időszakban felmerülő közüzemi költségeire vissza nem térítendő támogatásként bruttó 35 milliót adnak.

A támogatási döntés elfogadásáról pedig május 10-ig kellett nyilatkoznia a baranyai vármegyeszékhelynek, ami meg is történt a baloldali városvezető részéről. Mint kiderült, a támogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumokat a Pécsi Sport NZrt. közreműködőként el is készítette, azt az államtitkársággal le is egyeztette.