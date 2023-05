A Komlói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság is csatlakozott a gyermeknapi programhoz, amelynek során országszerte megnyíltak a tűzoltóságok kapui. Május 29-én, vasárnap fogadta az érdeklődő gyermekeket és családtagjaikat a Berek utcai tűzoltólaktanya, ahol a program résztvevői bepillantást nyerhettek a tűzoltók izgalmas életébe, és még a fecskendőt is kipróbálhatták. A nap folyamán az ország 383 pontján várták a tűzoltók a gyermekeket, szüleiket és kísérőiket. A 148 hivatásos tűzoltóság mellett 235 önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület is fogadta a lánglovagok munkája iránt érdeklődőket.