Gyereknapi klubnapot rendezett a Pécsi Szerepjátékos és Wargame Egyesület vasárnap a Szabadkikötőben. A szokásos, felnőtteknek szóló játékok mellett ezúttal a gyerekeknek is kedveskedett a szervezőcsapat. Az egyik kiadó például kifejezetten gyerekeknek készült szerepjátékot is hozott az eseményre, amit a résztvevők ki is próbálhattak. Egy másik asztalnál a Harry Potter világában játszódó szerepjáték zajlott. Gréger Csaba egy friss kiadású, ifjúságú fantasyregényt ajánlott a 6 év felettieknek, és a könyv mellé az egyik szereplő figurát is hazavihették a vásárlók.