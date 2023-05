Mindemellett az épület használaton kívüli kéménye is megdőlt, és félő, hogy idővel az udvarra omlik. Az elavult tetőszerkezet javítása mindenképp időszerű és indokolt, előzetes becslések alapján a felújítás költsége mintegy hétmillió forintból megvalósítható – az ügyben döntés a testületi ülésen várható, ahol a városatyák az idén bevezetett új óvodai beiratkozási rend tapasztalatait is megvitatják. Mint arról korábban beszámoltunk, a Templom téri tagóvoda szeptembertől bezárja kapuit a gyereklétszám, valamint az óvodai dolgozók számának csökkenése miatt, az épület visszakerül a Komlói Katolikus Plébániához, további hasznosításáról a tulajdonos egyház dönt majd.

A bezárásról hozott határozattal egy időben arról is döntött a város, hogy az óvodai beiratkozást idéntől központosítják – ennek megfelelően áprilisban már minden leendő kiscsoportos szülei egy helyen, a Komló Városi Óvoda Tompa Mihály utcai székhelyintézményben kérhették gyermekük felvételét az általuk választott óvodába. Az újítás tapasztalatai rendkívül kedvezők: a központosított beiratkozás átláthatóbb, az adminisztráció szempontjából rendszerezettebb a korábbi gyakorlatnál, és így a tagintézmények közti létszámok elosztása is hatékonyabban szabályozható.

A beiratkozás adataiból pedig megállapítható, hogy a gyermeklétszám minden tag­óvodában meghaladja a vonatkozó törvényben meghatározott minimumot, valamint valamennyi intézményben eléri, illetve meghaladja a 20 fős átlaglétszámot.