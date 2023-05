A strandolási szokásokhoz igazodva és sokak kérésének eleget téve tavaly, több évnyi kihagyás után ismét közlekedett autóbusz Komló és Orfű között, a nyári hónapokban. A kedvelt kiránduló- és fürdőhelyre június 16-tól minden nap indult járat, és visszafelé is biztosított volt a közvetlen utazás. Hétvégente pedig négy járat közlekedett, köztük olyan is, amely a magyarhertelendi fürdőt is érintette.

A Komlói Autóbuszos Tömegközlekedés Blog internetes közösségi oldalán megjelent tájékoztatása szerint a jövőben várhatóan még kényelmesebbek lesznek az utazási feltételek a strandolók számára: cél, hogy a Komló és Orfű között közlekedő szezonális járat ideálisabb helyen tegye le utasait az üdülőfaluban, hogy az Orfűi-tónál kialakított strand könnyeben megközelíthető legyen a busszal érkezők számára.