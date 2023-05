– Lehet ide futópályát tenni, és majd a kutyák kergetik a futókat – mondta ironikusan. Ugyanakkor Ruzsa Csaba a tüskésréti helyszín kapcsán azt állította, hogy ez túl drága lenne, meglévőt nem is lehet felújítani a pályázatból, Kővári János szerint pedig ez nem így van. Mindenesetre a Péterffy Attila fémjelezte városvezetés szerint helyi igényfelmerés alapján építenék ki az új pályát a kertvárosi területen.

A kutyafuttató mellett élő olvasónk azonban meglepődött, mert csak az ott dolgozó földmérőktől tudta meg, hogy mi készül, elmondása szerint a lakók erről semmit nem tudtak. Úgy véli, nemcsak a panelházaikhoz, hanem a kutyafuttatóhoz is nagyon közel lesz a pálya, ezért a kutyákat irritálni fogják a néhány méterre tőlük elszaladó emberek, az ebek pedig vadul ugatni, kergetni fogják őket, ami még jobban fogja zavarni a lakók nyugalmát.

Azt is felvetette, hogy vajon a „jelenlegi városvezetésnek valami pályázati pénzt el kell költeni, vagy volt erre kérés? Nem hisszük!” Az is kérdéses szerinte, hogy akik ide jönnek futni, azok hol parkolnak le, mert eddig is nagyon kevés volt a parkolóhely. Attól is tartanak, hogy újabb vitákat fog generálni a futók és sétálók, biciklisek között a pálya. Megjegyezte, a futóknak már most is ott van a tüskésréti pálya, a Malomvölgyi-tó, a pécsi egyetem pályája, vagy éppen a Mandulás. Összességében a városvezetés ötletét indulatos, durva szavakkal minősítette a felháborodott pécsi polgár.