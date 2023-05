A mároki nagyik bevetése már a program szervezésekor megkezdődik, hiszen ilyenkor összeülnek az önkormányzat illetékeseivel, illetve a polgármesterrel, és egy sütemény és tea mellett megbeszélik, hogy kinek mi lesz a feladata, ki mit fog hozni, ki mit fog csinálni, segítenek kitalálni, hogy milyen játékok legyenek, és természetesen a lebonyolításban, sőt az elpakolásban is szerepeket vállalnak. Mint a községvezető fogalmazott, olyanok ők, mint egy rendezvényszervező csapat, melynek nem csak a 11 tagja, hanem az ő férjeik is kiveszik a részüket a munkából. A csoportosulás egyébként összehozta a nagymamákat, barátok lettek, tartják egymással a kapcsolatot.

Az önkormányzati dolgozók, és a közmunkások is sokat segítenek a programokban, mellettük a „Mároki Nagyik bevetésen” feliratú kötények viselőire mindig számíthat az önkormányzat. A hétvégén megrendezett Majálison is így volt, a parasztolimpia játékait ők találták ki, ők bonyolították le, és a főzőverseny zsűrizésében is részt vettek. A pörköltfőzőversenyt egyébként a 11 csapatból az Öregfiúk nyerték, akik a legidősebb korosztályt képviselték a programon.