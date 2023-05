Pánovics Attila a Balokány-ligetért Egyesület elnöke az idei rendezvénnyel kapcsolatban megemlítette, hogy az egyetem művészeti karának részéről egy szakkollégium ötletén alapszik a majális, amelyhez kapcsolódott a pécsi önkormányzat, vagyis a rendezvény koprodukcióban keresztül valósult meg: az egyetem, a város és a civil szervezetek között. Kitért arra is Pánovics Attila, hogy a tavon a nagyobb rendezvényeken lehet csónakázni, vagyis egyelőre alkalomszerűen. További programokról is mesélt, nyáron lesz egy több napos program, de mint megtudtuk, a naptárjuk fokozatosan telik meg, már őszre is van foglalásuk.

– Volt itt mindenféle program, a lakodalomtól kezdve a fotózásig, a legénybúcsúig, de hogyha ütközés van, akkor nálunk az a szabály, hogy a civil programok prioritást élveznek. A cél az, hogy megőrizze a közösségi park jellegét a Balokány

– mondta el Pánovics Attila.