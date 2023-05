Pécsi buszközlekedés 1 órája

A pécsi polgármester beismerte, nem tartja az ígéretét

Már a tavalyi jegyáremelés is egyfajta beismerése volt annak, hogy Péterffy Attila, baloldali pécsi polgármester nem tartja be a pécsi buszközlekedés kapcsán tett ígéretét a jegy- és bérletárak csökkentéséről, nemrég azonban ezt már saját szavaival is megerősítette. Vagyis a választási kampányban megtévesztő ígérettel nyert el a polgármesteri széket Péterffy, aki az ígéretének megszegésekor most éppen azt ígérte, hogy több ígéretét majd betartja.

Bóka Máté Bóka Máté

Fotó: Löffler Péter

Tavaly már emelte a jegyek árát a baloldali városvezetés, holott 2019-ben Péterffy Attila, Pécs baloldali polgármestere programjának hirdetésekor még egyik legfontosabb ígéretének tartotta azt, hogy „amennyiben polgármester leszek, a buszjegyek árát jelentősen csökkenteni fogom!” Bujtatott emelés: ugyanannyiért jóval gyengébb szolgáltatás Barkóczi Csaba fideszes képviselő szembesítette azzal a legutóbbi közgyűlésen Péterffyt, hogy vajon ki nevezhető akkor demagógnak, amikor valaki jegyárcsökkentést ígér meg, végül azonban a járatok csökkentésével ugyanazért a pénzért kevesebb szolgáltatást nyújt az utasoknak? A politikus arra utalt, hogy az elmúlt időszakban Péterffy Attila városvezetése alatt visszavágták a menetrendet, gyakorlatilag csupán egy "megerősítettnek" nevezett nyári menetrendet léptettek életbe. Barkóczi szerinte Péterffynek esze ágában sincs betartania az ígéretét és ezért fel is tette a kérdést: ki volt az, aki eddig becsapta a választókat, vagy pedig mégis kerül a jegyárcsökkentésre?

Péterffy beismerte, ebből sem lesz semmi A Gyurcsány Ferenccel együttműködő Péterffy erre úgy reagált, hogy nagyon sok ígéretet tett, majd pedig beismerte, hogy a jegyárcsökkentésből nem lesz semmi, mindezt különböző problémákra hivatkozva mondta el, ezúttal az inflációra és a koronavírusra hivatkozva. – A buszjegyárak csökkentéstét megígértem, de nem fogom tudni teljesíteni – mondta az ígéretének a megszegéséről, majd rögtön azt ígérte, hogy az ígéreteinek többséget majd betartja. Az önkormányzat inkább a pécsi utasokat sértegeti Közismert, hogy az utasok panaszáradata alapján is tudni lehet, hogy rengeteg járat maradt ki az elmúlt időszakban, bizonytalanná téve a munkába, vagy iskolába járást is. Ezzel együtt Péterffy önkormányzata álembereknek, álolvasóknak tartja azokat, akik kritikával merik illetni a cég működését, miközben a Tüke Busz titkolja azokat az adatokat – ügyvédi költségekre hivatkozva –, amelyekkel tisztázhatnák, hogy mennyi busz nem indult el a menetrendben megjelölthöz képest az elmúlt időszakban. Előre tudhatták, hogy úgysem megy a busz Lapunk birtokába kerültek korábban olyan dokumentumok is, amelyekből az volt kiolvasható, hogy a járatkimaradások egy része szinte napra előre tervezetten történt meg, vagyis a cégnél ugyan tudták, hogy hiába várnak az utasok a megállókban, nem értesítették őket. Bánkuti ment, pénz jött A cégvezetésében a közelmúltban változás történt, Bánkuti István távozott a vezérigazgatói posztjáról, helyére Péterffy Attila volt erőműves munkahelyi ismerőse, Skutnik Tibor érkezett – természetesen jóval magasabb fizetésért. Sőt, Bánkuti nem kaphatta meg azt az egymilliárdos támogatást sem, amihez Skutnik azonnal hozzájutott, amint beült a székébe. Ez a pénz a cég stabilitását biztosíthatja elvileg, amennyiben valóban a megfelelő célokra használják fel. A szakembert alig fizetik meg A vezérváltással együtt a buszos vállalathoz érkezett ugyan egy közlekedési szakember is Szegedről dr. Németh Zoltán Ádám személyében, csakhogy ő mindössze havi bruttó 100 ezer forintos fizetést kap, ami egyben jelzi is, hogy valójában mennyire számít a Pécset uraló baloldali politikai garnitúra a szakértelmére. Miért maradt a helyén az MSZP-s politikus? Mindenesetre a vállalat igazgatóságában az MSZP-s politikai befolyás nem szűnt meg, hiszen Gyulyás Emil volt MSZP-s városi elnök pozíciója kikezdhetetlen, neki így továbbra is közvetlen ráhatása van a pénzügyi mozgásokra, a szerződéskötésekre. Bánkuti távozásának okai nem ismertek, de a baloldali körökben is közismert volt, hogy a szocialista pártpolitikai városvezetéssel, a Péterffyt körülvevő Bodnár Imre baloldali ügyvéd és köreinek, valamint az MSZP-s befolyás alatt álló önkormányzati sajtósok, cenzorok ténykedésével sem volt megelégedve.

