A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (PVH) kapcsán a nemrég számoltunk be arról, hogy a cégtől többen is távoztak közelmúltban, aminek nem kizárt, hogy köze lehet ahhoz, hogy a DK-MSZP-s városvezetők már készülődhetnek a jövő évi választásra, így csak a számukra megbízható személyekben mernek bízni a legnagyobb ingatlanvagyonnal rendelkező cég kasszája körül. A vállalat a közelmúltban fokozta is az ingatlanértékesítést, a tervhez képest 320 százalékkal többet adtak el, amit egyébként „porfólió tisztításnak" nevezett Szabó Szilárd vezérigazgató.

A vállalatnál történt személycserék ügye pedig már a városházi képviselők figyelmét is felkeltette, Csizmadia Péter a pénzügyi bizottság fideszes frakcióvezetője rá is kérdezett Szabó Szilárdnál a vállalatnál közelmúltban tapasztalt fluktuációra.

Szabó Szilárd vezérigazgató szavaiból az derült ki, hogy örült annak, hogy távoztak a dolgozók a Pécsi Vagyonhasznosítótól.

– Hála istennek nagy a mozgás a cégnél. Amikor átvettem a céget, akkor azt tapasztaltam, hogy nagyon alacsony kompetenciákkal rendelkező, alacsony fizetésű munkatársak vannak. El kellett magyaráznom, hogy ide be kell járni dolgozni – mondta büszkén az igazgató.

– Engem rohadtul nem érdekel, ki hova húzza az ikszet a szavazásnál, engem az érdekel, hogy abban a nyolc órában, amikor a munkahelyén van, mit csinál. Olyan emberek dolgoztak, hogy lőtávolból sem látták azt a feladatot, amit el kellett volna látniuk

– válaszolt ingerülten a megválasztott képviselőnek az MSZP-s városvezetőkkel, Péterffy Attila polgármesterrel kiváló kapcsolatot ápoló, egyébként szűk belsős baloldali körhöz tartozó vezérigazgató.

A szakmaiságot és takarékosságot hirdető Szabó vállalatáról viszont kiderült az is, hogy a szintén szocialista körhöz köthető, fővárosi Publicus Intézettel például arra szerződtek, hogy a PVH helyett ez a cég kérdezhesse meg a PVH bérlőit azok elégedettségéről. Emlékezetes, a PVH az a pécsi cég, amelyiknek félévig tartott, hogy a Széchenyi téren lévő ingatlanok párkányát és vakolatát megjavíttassa, de arra már kerítettek sort, hogy a már felállványozott épületeken legalább egy tisztasági festést végezzenek, inkább ugyanolyan lepukkantnak meghagyták a homlokzatokat.