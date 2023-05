Varga Bálint, a Cubicfox fejlesztési vezetője elmondta, hogy az ilyen típusú versenyek amellett, hogy teret adnak a kiberbiztonságban jeleskedő szakembereknek, felhívják a figyelmet arra is hogy az internetes bűnözők, akik a rosszindulatú programok és támadások mögött állnak, mindig egy lépéssel előrébb járnak. A közelmúltban sokat hallhattunk például az e-Kréta feltöréséről, de nemrég például még a Pécsi Tudományegyetem rendszerét is komoly zsarolóvírus támadás érte.

Az ilyen incidensek súlyosan érintik a cégeket és az intézményeket, hiszen nem csak anyagi kárt okoznak, hanem komoly adatvédelmi és biztonsági problémákat is előidéznek. Ha pedig akár csak rövid időre is elérhetetlenné válnak a rendszerek, az sok bosszúságot és egyéb kárt okozhat a felhasználók számára is.

– A szoftverfejlesztő cégeknek fontos szerepük van a biztonságos online környezet kialakításában. A fejlesztett szoftvereknél és rendszereknél rendkívül fontosak a megfelelő védelmi intézkedések, hogy az ügyfelek és felhasználók személyes adatai és a vállalkozás értékei is biztonságban legyenek. Érdemes tehát a fejlesztések tervezésekor már ezzel is számolni – tette hozzá Varga Bálint.