Pécsi civilből alig, de az MSZP-DK-s irányítású frakciószövetség tagjaiból, általuk kinevezett cégvezetőből, vezérigazgatóból, hivatali munkatársból, osztályvezetőből annál több vett részt a keddi közmeghallgatáson, amelyen az elektromos rollerekről fejthette volna ki elvileg a véleményét a pécsi „lakosság". Csakhogy a lakosság részéről jó ha 8-10-en jelentek meg a közgyűlésen, akik nem is szólaltak fel az elektromos rolleres napirendnél.

Az eseményen az egyik DK-s képviselő tartott általános bevezetést a mikromobilitási eszközökről, majd pedig Meixner Barna, a Biokom Nkft. ügyvezetője következett, aki néhány részletet mondott arról, hogy Pécsen is kiírták a pályázatot az elektromos rollerek üzemeltetésére. Az igazgató szerint az e-rollerek kapcsán felmérték a kockázatokat, például azt, hogy a 20-25 kilométer per órás sebességgel haladó rollerek balesetveszélyesek, amire megoldása az lesz, hogy csillapított övezetekben csak előre beállított limittel tud haladni a roller, automatikusan lelassul 10 kilométer per órásra a sebesség a sétálóövezetekben. Elmondta azt is, hogy a szolgáltatók be tudnak állítani no-go zónákat, ahol a rollerek nem működnek, vagyis bizonyos tereket ki tudnak hagyni, ahol nem lesznek használhatóak.