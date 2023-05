Már be is jegyezték az új tulajdonost

Csakhogy hétfőn Ruzsa Csaba alpolgármester egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy már bontanak is a Bőrklinikánál. Ezért is kérdeztük meg tőle, hogy jelenlegi rendőrségi nyomozás végén előfordulhat az is, hogy a hatóságok végül semmisé nyilvánítják az üzletet és vissza kell állítani az eredeti állapotot, ami miatt veszteség is érheti az önkormányzatot.

Erre azt válaszolta, hogy a földhivatal is bejegyezte már az új tulajdonost, szerinte a kormányhivatal is jóváhagyta a cserét.

A semmisé nyilvánítás már korábbi szocialista ügyleteknél is előfordult. Mint az emlékezetes, a korábbi szocialista városvezetés idején adták el a pécsi önkormányzat buszparkját egy kézzel írt számlával, ami miatt akkoriban büntetőeljárás is indult. A polgári ügyben eljáró Zalaegerszegi Törvényszék jogerős döntése nyomán semmisé is nyilvánította azt az értékesítést, aminek következtében a NAV több százmilliós adóterhet állapított meg a városi közlekedési céggel szemben.