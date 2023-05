A halászlé tette híressé



Egy évtizeddel később tovább nőtt a népszerűsége. „A csárda rendkívül népszerű, a hírét messze vitték. Tele a vendégkönyv dicsérő szavakkal. A halászleve tette híressé, „a lé éke a paprika”, amelyet Kalocsáról hozatnak”, olvasható a Dunántúli Napló egyik 1973-as számában, amiből az is kiderül, hogy „sok a vendég, a csárda jó hírét messze viszik. Libanonba, Kenyába is eljutott már, de – ami mindennél többet mond – még a bajaiak is eljárnak ide, halászlét enni.” Na igen, főleg utóbbi óriási elismerésnek számított.

A nyolcvanas években élte talán virágkorát a több dunai árvizet is meg- és átélt csárda. A főképp a Duna-Tisza közéről érkező turistabuszok kedvelt megállóhelye lett. A sofőr leszállt a buszról és bekiabált a csárdába, hogy 40 halászlé lesz. Ez annak idején természetes volt, erre fel is voltak készülve nap mint nap. Egy halászlé 40 forint 70 fillér volt akkoriban, ami olcsónak számított, mert másutt 50 forint felett árulták.



Egy bárka halat tároltak



Korábban az Áfész, 83’-ra a dunaszekcsői TSZ tulajdonában volt az épület. Egy bárka halat tárolnak állandóan, hogy sose legyen hiány. A halászcsárda ételforgalmának harmadát a belföldi turizmus adta a nyolcvanas években, s az idegenforgalom „egyik ékeként” aposztrofálják. A kilencvenes években azonban alábbhagyott iránta az érdeklődés a sajtó és a vendégek részéről is, utóbb be is zárt, majd 2003-ban a Duna Gyöngye 2000 Rt. tulajdonába került, akik óriási mértékű felújítást és korszerűsítést végeztek az épületen, ekkor nyerte el mai formáját.

„Az országos hírű, a Hajdúságban is emlegetett Dunarév halászcsárdánkat akarjuk egyévi szünet után újra megnyitni. A régi hírnevünket szeretnénk visszaállítani” – nyilatkozta akkor a Dunántúli Naplónak az rt. vezérigazgatója. 2005-ben aztán meg is nyitották az átépítés után, és egészen 2019 nyaráig üzemelt.



Élő zenés estek is lesznek



Nos, a csárda hatvanéves (bár előtte is vendéglátóegység működött helyén, de nem ilyen profillal) története pár év szünet után tovább íródhat, június elején ismét várják a vendégeket. Új üzemeltetőkkel, Schumné Kolep Anettel és Schum Zoltánnal, új névvel, Duna Csárdaként működnek, s ahogy ígérik, igazi csárdahangulattal, magyaros ételekkel, élő zenés estekkel.

Az étlaptervet böngészve elmondhatjuk, hogy az ilyesfajta étkek kedvelőinek egészen biztosan megjön az étvágya pusztán az olvasástól is. Az meg csak ráadás, hogy lesz rév­palacsinta is, hála Istennek.