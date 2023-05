Egyre erősödhetnek a pázsitfűfélékre allergiásoknál a szénanátha tünetei az elkövetkezendő időszakban. Elérte a magas szintet a pázsitfűfélék koncentrációja Pécsett is, az Aerobiológiai Hálózat mérései alapján - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális pollenjelentéséből. Ez azt jelenti, hogy a pázsitfű virágpora minden allergiásnál okoz már tüneteket, amelyek további erősödésére lehet a közeljövőben számítani.

- Magas pázsitfű pollenkoncentráció esetén, viharok és villámlás hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb részecskékre esnek szét, amelyek kis méretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót válthatnak ki a szervezetben - hívja fel az NNK a figyelmet. - Ekkor a tünetek hirtelen súlyosbodhatnak és asztmatikus tünetek, fulladás jelentkezhet

- emelik ki.

Ennek elkerülése érdekében a szakemberek az allergiások és az asztmában szenvedőknek azt tanácsolják, hogy vihar ideje alatt és az azt követő néhány órában is tartózkodjanak beltérben és az ablakokat zárják be. Azt is hangsúlyozzák, hogy az udvarokban, útszéleken, árokpartokon ebben az időszakban különösen fontos a fűnyírás, kaszálás, ezáltal ugyanis csökkenthető a pázsitfűfélék pollenszórása.

A szakemberek az allergiásoknak azt is javasolják, hogy magas pollenterhelés esetén kevesebb időt töltsenek a szabadban, a lakásban gyakori nedves portörléssel távolítsák el a lerakódott pollenszemeket. Ezen kívül mindennapos hajmosás és a lábbelik napi rendszeres tisztítása is sokat segíthet.

Felszámolásra vár a parlagfű

A parlagfű pollenje jóllehet csak a nyár második felében jelenik meg, és annak végén, illetve kora ősszel okoz tüneteket, a gyomnövény elleni védekezést már tavasszal meg kell kezdeni. A földhasználók jogszabályi kötelezettsége, hogy megakadályozzák földjükön a parlagfű virágbimbójának kialakulását, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn is kell tartaniuk. A parlagfű ellen leghatékonyabban a kultúrnövény kelése előtt, vagy állománykezeléssel, a növény 2-4 leveles állapotában lehet védekezni.

Fontos tudni, hogy a Kormányhivatal a parlagfűvel szennyezett területek felszámolása érdekében, nem csak a tarlókon, hanem minden olyan kultúrnövénnyel borított területen is elrendeli a közérdekű védekezést, ahol a felületi parlagfű-borítottság meghaladja a 30 százalékot, függetlenül a kultúrnövény tőszámától. A mulasztókkal szemben növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerül, melynek összege - a fertőzött terület nagyságától, parlagfű-borítottságától függően - 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.