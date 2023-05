Az érintett komlói pótlóbusz (38616) Magyarhertelend, Kossuth utca helyett Magyarhertelend fürdő autóbuszmegállóban áll meg.

Felhívták a figyelmet, hogy a kerékpárverseny miatt május 13-ig több térségben is korlátozást vezetnek be, amelyek a Volánbusz számos menetrend szerinti járatát is érintik: egyes járatok nem, vagy terelt útvonalon és módosított menetrend szerint közlekednek.

Részletes információk a Volánbusz weboldalán érhetők el - áll a közleményben.