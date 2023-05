Két év szünet után idén újra átadta az Év Vendéglőse rangos szakmai díjat a Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI). Idén a legtöbb szavazatot Kovács Gábor, a Tenkes Csárda gazdája kapta. Ennek apropóján látogatott szerdán el a szervezet elnöke, Kovács László 17 szakmai tekintéllyel a nagy hírű Tenkes Csárdába, és személyesen adta át a díjat Kovács Gábornak.

Kovács László elnök elmondta, ez a díj a szakma iránti alázat és szolgálatkészség jelképe. A díjat 2001-ben alapította az MVI. Odaítélésénél mindenkor kiemelkedő szempont az eredményesen végzett munka, a vendéglős társadalom tekintélyét öregbítő tisztességes szakmai magatartás, és a példamutató közéleti tevékenység is.

A díjazott Kovács Gábor, a csarnótai Tenkes Csárda megálmodója, 23 éve dédelgeti a Baranya vármegyei értéktár részét képező örökséget. A magyar hagyományok életben tartásával folyamatosan, magas színvonalon igényes vendéglátást nyújt a hozzá betérőknek. Mindennapjaikban ötvöződik a hagyományos és a modern konyhatechnológia, a magas minőség és a kreativitás. Az alapanyagaik nagy része elsőosztályú bioorganikus, háztáji nyersanyagokból kerül ki. A csárda mellett évek óta működik a Tenkes Kamra, ahol a távozó vendégek a különböző termékekből vásárolhatnak és a Tenkes Catering, az exkluzív mobil vendéglátás.

Kovács Gábor napi feladatai mellett részt vesz a baranyai kulturális örökség ápolásában, megőrzésében, támogatja a helyi hagyományőrző tevékenységeket, emiatt több elismerésben is részesült. 2016-ban a Baranya Megyei Önkormányzat Értéktár Bizottsága a Tenkes Csárdát felvette a helyi értékek sorába, majd Nemzeti Értékké terjesztette fel. A Magyar Turisztikai Ügynökség Rozmaring díjjal tüntette ki (2019.) és Magyar Turizmus Minőségi díjat is kapott kétszer is. 2018-ban Baranya Fejlődéséért díjjal, 2019-ben „Az Év Vállalkozója” díjjal tüntették ki. A Pannon Borrégió Top 5 tizenkét éve minden évben az első 5 étterem közé sorolja a Tenkes Csárdát, 2019-ben a Best of Budapest & Hungary vidéki étterem kategóriában díjazta. 2019-ben a VOSZ elnöksége a szakembert „Az év vállalkozója” díjban részesítette, 2022-ben Országos Év Vállalkozója lett. 2021-ben vitézi címet nyert el. Tagja több szakmai és vidéki helyi szervezetnek is.