Hasonlóról számolt be a vármegye egyik legnagyobb iskolája, a Sziget Autósiskola vezetője, Rácz István is. Náluk eddig elsősorban a Szigetvár és környéki, illetve a kisebb településekről érkező kereslet csökkenését tapasztalták, amely közel 50 százalékos visszaesést mutat.

– Pécsen még kevésbé volt ez érezhető, most áprilistól azonban 30-40 százalékos keresletcsökkenés itt is megjelent. Az áremelkedést mindenki érzi, a családoknak most nem az a legfontosabb, hogy vezetni tanuljanak – fogalmazott Rácz István. Hozzátette, a járvány előtt volt olyan, hogy akár 4-5 hónapot is kellett az oktatóra várni a tanulóknak, ez most lecsökkent, bizonyos esetekben akár azonnal autóba lehet kerülni.

Van azonban olyan kisebb iskola is, ahol eddig még nem tapasztaltak jelentős visszaesést.

– Érdekes módon a január-februári kereslet nálunk még erősebb is volt a tavalyi­nál, a március-április talán gyengébb, de összességében hasonló eddig ez az évünk, mint az előző. Persze, kíváncsi vagyok, a nyár hogy fog alakulni – számolt be Szabó Levente, a PÉCS 2017 autósiskola vezetője.