Május 2-től a posta nyitva tartása is megváltozott a településen, mely szerint 16 óra helyett 15.30-ig tudják fogadni az ügyfeleket. Ennek oka, hogy a posta forgalma miatt már csak egy 8 és egy 4 órás alkalmazottat tudnak helyben foglalkoztatni, és mivel a részmunkaidős munkatárs már délben végez, egy dolgozónak kell a délutáni gyűjtőkocsira való összekészítést elvégeznie, délután 4-ig. Fél 4-kor ezt a munkát el kell kezdeni, hogy a gyűjtő-autó zökkenésmentesen tudjon pakolni és tovább haladni.

– Ez is egy jó alkura sikeredett, hiszen a fontos az, hogy Pellérdnek egy működőképes postája legyen és maradjon. A szerdai egy órával további nyitvatartás marad, bár a valódi forgalom ebben az egy órában oly szinten nem számottevő, hogy vannak napok, amikor egyáltalán nem érkezik ügyfél – mondta a községvezető. Hozzátette, dolgoznak azon is, hogy a szőlőhegynek legyen két ponton külsős postaláda rendszere. Ez a kérés többeket foglalkoztat, ám sok akadály és megválaszolatlan kérdés van még. A személyes okmányokkal, levelekkel, értesítőkkel a biztonsági követelmények oly mértékben megnövekedtek, hogy ennek módját és biztonságát, annak biztosítását nem egyszerű biztosítani.

Küzdenek a szolgáltatások helyben tartásáért

Az utóbbi években az eddigieknél talán gyorsabban változtak a vásárlási szokások, az egyéb kereskedelmi láncok netes beszerzési lehetőségei is csorbítják a vidéki kispatikák gazdaságos működését. Ehhez még negatív tényező a tetemesen megnövekedett energia költség, fűtés, hűtés díjak. Nehéz helyben tartani a vidéki szolgáltatásokat, több baranyai önkormányzat küzd a patikáért, postáért. Szederkényben is megváltozott májustól a takarékbanki postapartner nyitvatartása, de akad olyan kisebb település is, mint Hobol, ahol a megdrágult energiaárak miatt bezárt posta már nem is nyit ki többet.