Legyünk őszinték: az alakos műanyag nyílászáró szép, de nem praktikus. Ettől függetlenül egyedi igények alapján bármilyen változatban legyártathatók a mutatós darabok. Az Ingatlanbazár szerint ismét egyre nagyobbnak tűnik az egyedileg ívelt, illetve szögletes ablakok iránt az érdeklődés. Nézzük, mit vegyünk figyelembe, ha ilyenre vágyunk!

Ahol a klímázás, szellőztetés megoldott, és a napsütés szempontjából az épület elhelyezkedése is ideális, az alakos nyílászáró úgy is egyedi arculatot ad az ingatlannak, hogy a benne lakók életminősége sem csorbul- ilyen lakásokról az Ingatlanbazár oldalán is találhat. Egyéb esetben már erősen ajánlott meggondolni, tényleg alakos nyílászárót vásároljunk-e.

Miért? Mert sokszor ívhajlítással készült szerkezetre van szükség a nyílászárókhoz. Ebben viszont merevítővas nem található, mert ívhajlott változata ennek nem létezik. Ezért sem készül ívhajlított szerkezetű bejárati ajtó, legfeljebb ívelt, fix szerkezetű felülvilágító résszel legyártott, merevítővassal készült szárnyajtótok. Bizony, a szépségbe belehal a funkcionalitás! És ugyanez igaz a körablakra is.

További részletekért kattintson a www.ingatlanbazar.hu oldalra!