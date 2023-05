Az oldal csak olyan épületekről posztol képeket, amelyek elfelejtődtek és elhagyatottá váltak az évek alatt. Szinte a világ minden pontján található ilyen, így Pécsett is, ezért nem is annyira meglepő, hogy a baranyai vármegyeszékhely egyik elhagyatott helye, az István-akna is bekerült a galériájukba.

Az oldal még márciusban töltött fel képet erről a pécsi romos remekműről. A bejegyzést 18 000 ember kedvelte, 1 400-an osztották meg és 301 komment érkezett rá.