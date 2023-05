Nem ez az első ilyen eset a városban, hogy ismeretlen tettes életveszélyes csalétkekkel próbál ártani az ebeknek: az elmúlt években több helyszínen is bukkantak hasonló csalikra a kutyát sétáltatók. Körtvélyesben volt, hogy tűvel teleszurkált péksüteményt dobált valaki egy füves közterületre, korábban Szilvásban horgokkal megspékelt kolbászkarikákkal próbált valaki szándékosan ártani az állatoknak, Kenderföldön pedig méreggel átitatott csalit szórt szét pár éve az elkövető. Néhány évvel ezelőtt egy fiatal kutya bele is halt a mérgezésbe - akkor a kökönyösi kutyafuttatóba helyezett ki ismeretlen tettes, feltételezhetően fagyállóba áztatott csalétket.

Fontos tehát, hogy a Komlón kutyát sétáltatók most is a fokozottan figyeljenek, mert elképzelhető, hogy nem csak a Pécsi úton, hanem más területeken is felbukkanhat az életveszélyes csali.