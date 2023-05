Siklóson a várkertben hagyományosan a Siklósi Hagyományőrző Egyesület és a város önkormányzatának szervezésében, a Siklósi Vár közreműködésével rendezik meg a nemzeti összetartozás napját.

Vasárnap 21 órakor (sötétedés után) kezdődik a program. Beszédet mond Riegl Gábor , Siklós Város Polgármestere, majd Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A műsorban a helyi iskolások, valamint a helyi hagyományőrző és kulturális csoportok és előadók is közreműködnek.

A leglátványosabb rész most is az lesz, hogy 300 fáklyát tartó ember képezi majd a nagy Magyarország, majd a csonka ország határát, illetve meggyújtják majd a nemzeti összetartozás tüzét is.