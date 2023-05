A jobboldali politikus azt is elmondta, hogy már a Tükének való kölcsönadás kapcsán februárban is indítványozták, hogy a 410 millió forintos hitelösszeget fizessék vissza a banknak, ám ezt a szocialista–DK-s városvezetők leszavazták.

Akkor az ÖPE–KNDP részéről Berényi Zoltán képviselő és Kővári János frakcióvezető azt is pedzegette, hogy akár bűncselekmények gyanúja is felmerülhet ebben a hitelügyletben, de nem foglalkoztak ezzel.

A baloldal szerint a jobboldalnak inkább bocsánatot kellene kérni a gazdasági alpolgármestertől.