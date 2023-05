Az akkori elképzelések szerint hetven méter magasra törő toronyban negyvennyolc méteren kilátót alakítottak volna ki. A kilátó feletti részen a harangtorony, és a kereszt kapott volna helyet.

A terveket akkor el is készíttette az önkormányzat, az egyházmegyével akkor is egyeztettek, ők is támogatták az elgondolást. Azt remélték, hogy a pécsi EKF-program részeként, az egyházaknak jutó források segítségével valósulhat meg a beruházás, 2010-ig. A monumentális torony méreteit jól szemlélteti, hogy az közelít az azóta lebontott pécsi Magasház paramétereihez: a mostoha sorsú épület több mint nyolcvan méter magas volt. Az elképzelést a városvédők is támogatták, azt remélték, hogy így alaposan növekedne Mohács turisztikai vonzereje. A kilátóból nemcsak a város, és a Duna-part panorámája tárulhatott volna fel, hanem még a sátorhelyi emlékpark, valamint a bédai holtágrendszer is belátható lehetett volna.