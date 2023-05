Péterffy Attila pécsi polgármester programjában még kátyúmentes várost ígért, de az elmúlt hónapokban a Vince utcában lakók és az arra kényszerített tettyei, tágabb értelemben vett pécsi belvárosban élők inkább a kátyúkról és utcakárokról számolhatnak be. Mint az közismert, a Gyurcsány Ferenc DK-s vezérrel együttműködő pécsi önkormányzat ötlete miatt a Tettye utcán megszüntették a kétirányú forgalmat, azt a Mecsekoldalról lefelé egyirányúsították, ezzel együtt pedig részben sétálóutcaként funkcionáló, térkövekkel ellátott Vince utcára nyomták rá a felfelé tartó pécsi autósokat.

Akadályok a belvárosban

Az még hagyján, hogy nem egyszer dugók alakulnak ki emiatt az Ágoston téren, de az esőzések már januárban is gondokat okoztak a Vince utcában. A felszín alatt futó Tettye-patak eldugult elvezetőjét pedig azóta sem tudta kitakarítani a városüzemeltetési vállalat, a Biokom Nkft., így az elmúlt napokban az utcakövek még jobban kilazultak, veszélyesek a járművekre, a gyalogosokra is. A lezúduló víz miatt már egy hagyományos autóval is kockázatos az utcán haladni, mert súlyos károsodást is okozhat az elektronikai rendszerben a sok víz.

Bevetették a táblázást!

A pécsi közlekedés gondjaira tehát ezen a területen is megoldást kellene találni, ám eddig erre a pécsi baloldal, Péterffy Attila polgármester nem volt nyitott, hiába gyűjtöttek aláírásokat a helyiek az eredeti forgalmi rend visszaállítására. A napokban a kimozdult kövek miatt kátyússá váló útra azt a megoldást találták a Biokomnál, hogy az utca közepére egy, a hullámos útfelületre figyelmeztető táblát, illetve egy 30 kilométer per órás sebességkorlátozó táblát is elhelyeztek. Holott egyrészt az utcában nem is tudnak gyorsabban menni az autók, másrészt az utca elején már van egy korlátozó tábla, azt pedig nem is oldja fel semmi.