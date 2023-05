A polgármesternek, a városházi és a vagyonhasznosító apparátusának a válaszadásra majdnem két hét kellett, de ebben azt közölte, hogy épület felállványozására a 2022 októberében történt párkányomlás után volt szükség, mert az örökségvédelmi hatóság a terület lezárására és a veszélyhelyzet megszüntetésére kötelezte a PVH-t. Azt mondta, hogy a cég meg is kezdte a homlokzat javítását, Péterffy szerint "átvizsgálták a teljes felületet, eltávolították az omlásveszélyes részeket és megerősítették a főpárkányt". A baloldali politikus ezt követően konkrétumok, dátumok megnevezése nélkül azt közölte, hogy "a teljes felújítás csak azt követően valósulhat meg, ha az épület emeletei részének hasznosításáról dönt az önkormányzat, és a terveket az örökségvédelmi hivatal is jóváhagyja."

Ugyanakkor megírtuk, a homlokzaton akár egy tisztasági festés is sokat dobott volna, aminek költsége a 41 millió forintnyi tavaly kiosztott vezetői prémiumnak csak a töredéke lett volna. Éppen ezért lapunk a város jegyzőjének, a Városházának, a Pécsi Vagyonhasznosítónak, annak vezérnek is számos kérdés küldött, többek között a részleteket tudakolva: mi az oka annak, hogy csak a vakolatot állították helyre, a festést már nem? Mennyibe került volna egy tisztasági festés legalább? Mégis mikor dönt az önkormányzat emeleti részek hasznosításáról? Eddig miért nem döntött róla? Mi alapján döntenek? Milyen, már kész tervek vannak erről, azokat ki és mennyiért készítette el, milyen beszerzési eljárás alapján? Ha nincsenek tervek, akkor mikor készülnek el? Mennyibe került az épület fél évig történő felállványozása? Pontosan kinek adtak erre megbízást, milyen beszerzés alapján, az ezzel kapcsolatos szerződés hol elérhető?

Ám, hiába volt három napja a teljes városházi apparátusnak, a jegyzői titkárságnak, városi cégnek és a cenzúraosztályként működő propagandacsapatnak a válaszadásra, egyetlen mondatot sem kaptunk tőlük, ezért ismételten közérdekű adatigénylést nyújtunk be a témában. A bírósági eljárással fenyegetett jogi procedúrára ismételten azért van szükség, mert Péterffyék igyekeznek a pécsiek elől eltitkolni az információkat.