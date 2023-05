A rendezvény idei témájához „Ki vagyok én igazán?” kapcsolódva a szervezők János első leveléből választották a találkozó mottóját: „Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk”.

A Pécsi Egyházmegye kiemelte, a találkozóra ellátogat Felföldi László pécsi megyéspüspök is, akivel személyesen találkozhatnak és beszélgethetnek majd a fiatalok. A négynapos rendezvény június 29-én, csütörtökön 15 órakor welcome-programmal indul, 19 órakor a szentmise, majd ismerkedési est következik. Másnap beszélgetések, játékok várják a fiatalságot, 16.30-kor Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató tart előadást, amit kiscsoportos beszélgetések követnek. A 19 órai szentmise után a pénteki napon a KACAJ zenekar koncertezik.

Július 1-jén, szombaton 10 órai kezdettel Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója tart előadást, délután műhelyeken, kiscsoportos beszélgetéseken vehet rész az ifjúság, és a püspök atyával való találkozásra is lehetőségük nyílik. A napot 19 órakor szentmise, kiengesztelődési est, szentségimádás zárja. A korábbi évek hagyományainak megfelelően a találkozó zárónapján a papnövendékekkel beszélgethetnek az érdeklődők, majd 10 órakor szentmisével zárul a négynapos program.

A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint a találkozón a részvétel ingyenes. Az előadásokra és a szentmisékre a szervezők regisztráció nélkül is szeretettel várnak mindenkit.

Rendszeresek a zarándoklatok Máriagyűdre

Jóllehet idén a Pécsi Egyházmegye hagyományos gyalogos zarándoklata Máriagyűdre a nem megfelelő időjárási körülmények miatt elmaradt, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ez az egyik leglátogatottabb búcsú, melyre rendszeresen több ezer zarándok szokott érkezni a kegyhelyre. De külön zarándoklat keretében érkeznek az év folyamán az édesanyák, a nagyszülők, a gyermeküket elvesztettek, az özvegyek, a sérültek, a szenvedélybetegek, a nemzetiségek közül a horvátok, a székelyek, a németek, a cigányok, továbbá a motorosok számára is vezetnek zarándoklatokat, de érkeznek zarándokcsoportok az ország távolabbi településeiről, valamint határainkon túlról is. A kegyhely részletes búcsúnaptára a Pécsi Egyházmegye honlapján elérhető.