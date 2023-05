Az UNESCO világörökség részét képező pécsi Ókeresztény Mauzóleum rekonstrukciója 2022-ben fejeződött be. Ma már egy új, modern fogadóépület magasodik a római kori sírkamra fölé, ahonnan április 29-én első utunk a mélybe vezetett, ahol megcsodálhattuk a múltat. Közel harmincan vettünk részt a sétán, amelyen idegenvezetőnk, Kántor Zsófia volt. Bevezetett minket a feltárás részleteibe, mesélt a sírkamra falainak freskóiról és arról is, hogy mióta és miért is képezi a világörökség részét ez a pécsi gyöngyszem.

Sopianae, azaz Pécs késő római ókeresztény temetője 2000-ben került fel az UNESCO listájára, azért mert a vármegyeszékhelyen feltárt leletegyüttes építészetében és falfestészetében rendkívül sokoldalúan és összetetten szemlélteti a római birodalom északi és nyugati provinciáinak kora keresztény temetkezési építészetét és művészetét.

Utunk a mauzóleum után a Pezsgőházba vezetett, ahol Bartáné Szilágyi Zsuzsanna vette át a vezetői stafétát, és levitt minket tizenkét méter mélyre a föld alá. De előtte beöltöztetett minket a biztonságunk érdekében. Kalauzunktól megtudtuk, hogy Pécs alatt egy óriási, ötven kilométer hosszú pincelabirintus húzódik, amelyből két kilométer a Pezsgőházhoz tartozik. Talán mondanom sem kell, hogy ez mennyire izgalmas volt, és egyszerre félelmetes is, főleg, ha valaki klausztrofóbiás, mert leérve a pince aljára ránk nehezedett a bezártság súlya, pedig volt kiút.

Az izgalmakat tovább fokozta az is, hogy vezetőnk érdekesen mesélt a Pezsgőház történetéről, a Littke pezsgőről, valamint a pincelabirintus történelméről és az ott zajló eseményekről.

Vajon mit rejt a palack a föld alatt?

Magyarországon a pezsgőkészítés hagyományai a 19. század közepéig nyúlnak vissza. Pécsett Littke Lőrinc alapított pezsgőpincét, ami több mint 150 éves múltra tekint vissza. A pince helyszíne a Pezsgőház alatti két kilométer hosszan futó pincelabirintus. Itt készülnek mai napig is a prémiumkategóriás pezsgők, a Littke brut és a Littke rosé brut. A Littke Pezsgő tradicionális technológiával, azaz Méthode Traditionnelle készül, amely eljárás különlegessége, hogy a pezsgő abban a palackban kerül a fogyasztók asztalára, amelyben erjedt, majd érlelődött.