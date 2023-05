A két „nagy öreg vendéglátós” nyugdíj után sem állt le, mindenki megelégedésére visznek még tovább több közkedvelt helyet.

Farkas József most a TV-toronyban ténykedik és 600 méteres magasságból, több száz méterrel Pécs fölött, az ország legmagasabb építményében beszélgetünk, miközben alattunk a város nyüzsög, a távolban pedig Horvátország hegyei nyújtózkodnak. Ideérkezik a régi jó barát, és üzlettárs, Benkő Dezső is, hogy a régi szép időkről és a „pihenő” esztendők aktív lehetőségeiről diskuráljunk.





– Hogy kezdődött?

FJ: – A Belvárosi étteremben (később ez lett a FEK, vagyis a Fegyveres Erők Klubja) voltam próbaidős szakácstanuló a hatvanas években. Az Áperben a tiszti étkezdét vezettem katonaként, majd a Bányász étteremben kezdtem élesben, voltam a Barbakán Bárban is, aztán kerek lett az élettörténetem, 1984-ben a TV-toronyban kezdtem, s most ide tértem vissza. Itt pedig az a szlo­gen, hogy magasan ez a legjobb hely a városban, s ha majd úgy alakul, az is igaz lesz, hogy a csúcson fogom abbahagyni.

BD: – Én pincérként indultam, a Szlivenben, a Virágcsokorban meg a Mediterrán Hotelben. Aztán 1982-ben a Diana vendéglőt megnyitottuk két barátommal és több mint negyedszázada a Diacell Kft. ügyvezetőjeként több vendéglátó egységet irányítok mind a mai napig.

– Mikor találkoztak a szakmában?

BD: – Harminc évvel ezelőtt Jóska is beszállt a Dianába, aztán együtt kezdtük el felépíteni a Celláriumot. Hát az rengeteg pénz és hihetetlen munka volt. Hatan kezdtük el, végül ketten maradtunk.

– Mi az, amit még együtt csinálnak?

FJ: – A Delta éttermi gyors­étkeztetést a pécsi főpályaudvarnál.

– Mióta nyugdíjasok?

FJ: – Én vagyok az idősebb, és már 13 éve. Azóta itt vagyok újra a TV-toronyban, ahol el kell mondjam, a vendégek négyötöde Pécsre látogató turista. A busójárás például nálunk is mindig igen erős. Szóval a vendégkörünk Nyíregyházától Szombathelyig terjed, de kezdik a helyet a baranyaiak is újra felfedezni.

BD: – Csak két esztendje, de a cégeken keresztül még működtetem a Mediterrán hotelt is, a Celláriumot pedig átépítjük. A Deltában pedig annyi a változás, hogy a pandémia idején nem tudtuk az emeleti nagytermet kihasználni, amit kivett a Fordan Sportegyesület és odajárnak a gyerekek táncolni. Viszont lent minden délben megebédeltetünk még kétszáz embert.

– Abba lehet ezt hagyni?

BD: – Miután saját tulajdonban dolgozunk, a munka, a gazdaságosság mindig hajt előre. Ha bérleményben csinálnánk, akkor bizonyára már többször is befejeztük volna.

– A gyerekek nem léptek be a vendéglátós üzletbe?

FJ: – Miután hétvégeken és vasárnap is mindig dolgozni jártunk, hát ez nem volt valami vonzó példa. Mindemellett a fiam vendéglátós lett, de külföldön.

– Ha újrakezdhetnék, ugyanezt csinálnák?

BD: – Valószínűleg igen, mert ez nagyon szép szakma. Még otthon is igen kellemes dolog arra készülni, hogy vendégül látunk valakit.

FJ: – Jövőre hatvan éve vagyok a pályán és nem véletlenül. A kedvesség, a szeretet nem kerül pénzbe, a türelem, a beszélőkészség ugyancsak adottság, s akinek megvan, az jól boldogul ezen a vonalon. Ma már kicsit gépiesebb a felszolgálás, de azért a nívósabb helyeken még ma is a közvetlen kapcsolat a legfontosabb.

–Mi volt a csúcs?

BD és FJ: – Volt idő, amikor a cégeinkben 230-an dolgoztak 46 telephelyen. Akkoriban az említetteken túl a Delta Hotel, a Mecsextrém Park, az Expo Center, a Tenisz Klub, az MTA Székház és a Pécs–Budapest Intercityk is hozzánk tartoztak vendéglátói szempontból, sőt volt olyan is, hogy a teljes nemzetközi Intercity hálózat összes büfékocsiját mi működtettük. Továbbá mi vittük a Kodály Központ büféit, a Corso Éttermet, a Pécsi Nemzeti Színház büféit és az Árkád üzletházban a Lecsó elnevezésű gyorséttermet.