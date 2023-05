A jelenlegi bolt épülete 1936 elején épült díszes, jómódú parasztház, amely már 1990 években is boltként működött, illetve az épület hátsó részében italbolt üzemelt körülbelül a 2000-es évekig. A Pilgermajer család 2020. augusztusában döntötte el, hogy belevág egy saját vállalkozásba és bérbe veszi az épületet, ami akkor nagyon rossz állapotban volt.

A Magyar Falu Programnak köszönhetően felújították a villamoshálózatot, napelemeket szereltek fel az épületre, új bútorokat, és berendezéseket szereztek be, klímát és kamerarendszert telepítettek az üzletbe, ezen felül pedig egy szociális helyiséget is kialakítottak, így már minden hatósági előírásnak megfelelnek, emellett még kisebb látványosságnak is tekinthető a kistelepülésen. Gyopáros Alpár például úgy jellemezte: „ilyen gyönyörű kisboltot még nem láttam, pedig a munkámból adódóan elég sok helyen megfordulok az országban a kistelepüléseken”.