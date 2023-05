A program zenés tornával indult, majd folytatódott ügyességi játékokkal, amelyen kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták magukat. Versenyfeladatokban is részt vehettek a gyerekek, ezek között sor került evő- és ivóversenyre, zsákban futásra, illetve labdás ügyességi játékra is.

A nap során a küldetések teljesítéséért kisebb ajándékokkal is jutalmazták a programra ellátogató fiatalokat. A gyereknap során közös ebéddel is várták az érkezőket, majd az ebédszünet után, a délután folyamán kézműveskedésre is nyílt lehetőség. A gyerekek kérhettek különböző színes arcfestést a programon, de kipróbálhatták a lufihajtogatást, illetve a holland hajfonást is. A hirtelen beköszöntő nyarat idéző időben csavaros fagylalt és hókristály adott felfrissülést, de kóstolhattak vattacukrot is, sőt, egy alkalommal cukor-ágyú kilövéssel is meglepték a résztvevőket.