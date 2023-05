Ahogy arról már korábban beszámoltunk, extrém mennyiségű csapadék esett az elmúlt napokban Pécsett. Három egymást követő mediterrán ciklon közel 100 milliméter esőt hozott a városba. Ilyenkor a Mecsekre lezúduló nagy mennyiségű víz hol kisebb, hol nagyobb intenzitással folyik le a hegyoldalon. Pécsett ennek leglátványosabb formáját a Vince utcában lehet tapasztalni – olvasható a Biokom sajtóközleményében. A Tettye patak medrére épült Vince utca számos forrás vizét vezeti el, csapadékvíz csatornája fogadja be a völgyben eredő természetes szökővizeket. Csapadékos időszakban a felszínen folyó vizek, illetve a villámárvizek is itt, a Tettye patak egykori nyomvonalán törnek utat maguknak. A jelenség azonban nem új keletű. Nagy eső esetén ebben az utcában így volt ez évek-, sőt évtizedekkel ezelőtt is.

A víz lefolyását maximum mérsékelni lehetne, megszűntetni nem. Ha megpróbálnánk megakadályozni a víz lefolyását, az akkor is utat találna magának, sokkal nagyobb károkat okozva ezzel. A vízelvezetés hatékonyságát sajnos hátrányosan befolyásolja a felszín alatti csővezetékekbe évek során lerakódott nagy mennyiségű vízkő, amely akadályozza az elfolyást. A Biokom ezt már több módszerrel is próbálta tisztítani, ez azonban csak kis mértékben javított a helyzeten. Ennek ismeretében sajnos nincs más megoldás, minthogy az utca burkolatának megbontásával legalább egy 6 méter hosszú szakaszon cserélni kell a felszín alatti vezetéket. A vezeték cseréjét társaságunk már meg is rendelte alvállalkozójától, a munka jellegéből adódóan azonban az csak két hét csapadékmentes időjárás esetén végezhető el. Másként a lezúduló víz elmosná a munkaárkot és vele a megbontott burkolat egy részét is - olvasható a közleményben.

Forrás: Biokom

