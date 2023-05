A szövetség tavaly szervezte meg először a maratont. A JG-TM második évében a 11. szakaszon, Siklósról Mohácsra futnak a versenyzők, Nagyharsány, Beremend, Magyarbóly, Kislippó, Lippó, Majs, Sátorhely, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely és Kölked érintésével. A siklósi várudvarról 7.35-kor startol a Trianon-ultramaraton (57 km), a lippói polgármesteri hivatal elől 12.05-kor indulnak a futók félmaratoni távra (21,1 km), Mohácson a Hősök parkjából pedig 15.35-kor 1920 méteres emlékfutást indítanak a szervezők.

Iskolások is csatlakoznak a futókhoz

A baranyai szakasz szervezését dr. Bajnóczi Pál és Szomor Ferenc vállalta. Szomor Ferenc Juhos Gábor jó barátja, 2020-ban ő szervezte meg a sportoló szállásait, és kísérte őt a futása során. Elmondta, az idei program különlegessége, hogy minden faluban 16.30-kor megszólalnak a harangok és a helyi iskolásokat is bevonták az emlékfutásba, így minden településen 1920 métert futnak majd a gyerekek (a maratoni futókkal együtt indulva). Mohácson a templom előtt (rossz idő esetén a templomban) Dévai Nagy Kamilla énekel majd a résztvevőknek és az érdeklődő közönségnek. Jelentkezés és bővebb információ a versennyel kapcsolatban a Magyarok Világszövetsége honlapján (mvsz.info) olvasható.

Fáklyások képezik az országhatárt

Siklóson a várkertben hagyományosan a Siklósi Hagyományőrző Egyesület és a város önkormányzatának szervezésében, a Siklósi Vár közreműködésével rendezik meg a nemzeti összetartozás napját. Vasárnap 21 órakor (sötétedés után) kezdődik a program. Beszédet mond Riegl Gábor , Siklós Város Polgármestere, majd Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A műsorban a helyi iskolások, valamint a helyi hagyományőrző és kulturális csoportok és előadók is közreműködnek. A leglátványosabb rész most is az lesz, hogy 300 fáklyát tartó ember képezi majd a nagy Magyarország, majd a csonka ország határát, illetve meggyújtják majd a nemzeti összetartozás tüzét is.