A kvízest már első alkalommal bevonzotta az embereket, és várakozáson felül teljesített. A szervezők úgy gondolták, ha már harminc főt sikerül megmozdítaniuk, akkor az már nagyon jó, ehhez képest a duplája jött össze – 15 csapat –, és azóta ez a szám folyamatosan növekszik. Az emberek belelkesedtek, és az eddigi csúcs a csapatszámokat illetően 37 volt. De ki kellett találni egy szabályt, mert a Kalamárisba csak 22 csapat fér be, így vette kezdetét a csapatsorsolás.

A kvíz híre szájról-szájra terjedt a résztvevők által, és más vendéglátóhelyek is, a Bacchus Pince Étterem és a Kijárat is megkereste őket, hogy nem tartanának-e ott is ilyen esteket. És hát miért ne? – gondolták a szervezők, és idén ezeken a helyeken is elindultak a kvízek, amelyek szintén nagy népszerűségnek örvendenek. A Kijáratban sport, míg a Bacchusban egy vegyes kvíz zajlik – a retrotól napjainkig bármi szóba jöhet -, ahol még egy élőzenés bulival is készül mindig a hely.

A kvízestek megálmodóihoz mindig is közel állt a játék, szeretnek társasozni barátokkal, családtagokkal, gyerekekkel, és ők is részt vettek esteken, mielőtt sajátba vágtak.

És ahogy fogalmazták: „Nekik fekszik ez az egész kvíz dolog”. És az embereknek is, hiszen vannak olyan csapatok, mint például az 1. Osztály, akik már a kezdetek óta az est résztvevői. Szerintük ez a kvíz laza, kötetlen, nem vérre megy, hanem egy igazi szórakozás.