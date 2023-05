A szocialista városvezetés ténykedése kapcsán arra is fény derül, a Pécs TV működtetését egy, az óbudai tv-t is készítő, fővárosi tulajdonosi körnek adták a kezébe, miközben egyébként a televízió munkatársai természetesen pécsiek, tehát a helyi baloldali városirányítók inkább közbeiktattak egy pesti társaságot is, amely így kezelheti a pénzügyeket. A Péterffy Attila kampánycsatornájává változtatott televízió egyébként nettó 51 millióba kerül a pécsieknek. Érdekesség, hogy arról az Óbudáról van szó, ahol a Péterffy Attila által finanszírozott sportbiztos, az MSZP-s Török Ottó indul a polgármesteri székért.