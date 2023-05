Ha valaki most, a tavasz beköszöntével tervezi a homokozó kialakítását, az előkészületekre is fordítson kiemelt figyelmet. A kiszemelt területet legalább két nappal használat előtt célszerű alaposan bepermetezni rovarirtóval. Két nap elteltével meleg vízzel és mosogatószerrel alaposan tisztítsuk meg a területet, hogy az irtószernek nyoma se maradjon. Száradás után már kész is az alap a biztonságos homokozáshoz. A kibéleléshez ajánlott erre a célra kialakított szövetet használni, ami megakadályozza, hogy a rovarok alulról, vagy oldalról bejussanak. Sokan mindemellett fahéj használatát is javasolják: keveset szórjunk bele a homokba és keverjük össze vele! A legtöbb rovar ugyanis nem szereti a fahéjat, ezért ez is segít őket távol tartani.