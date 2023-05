A jelenállás szerint Pécsnek nagyjából 16 milliárd forintot kell visszafizetnie az EIB-hitelből a következő 25 évben. Ha most teljesen leállítaná a baloldali önkormányzat a hitelfelvételeket, ez még akkor is azt jelentené, hogy például még a 2029-ben felálló, – tehát a 2024-es választást követő ciklus után – is még közel 9 milliárdos adósságheggyel kell számolnia a hat év múlva létrejövő önkormányzatnak. A sorozatos hitelfelvételt a baloldalon egyébként azzal magyarázzák, hogy alacsony a kamata a hitelnek és kellenek a pályázati önerőkre a források, egyben a Fideszre, a kormányra, rajtuk kívülálló okokra hivatkoznak.