A Magyar Falu Program keretében megvalósított projekt ünnepélyes átadójára május 9-én délelőtt került sor, ahol Nagy Csaba, országgyűlési képviselő és Vukovics Klaudia polgármester szólt az egybegyűltekhez. A korábbi falubuszt a Székelyudvarhely-Belvárosi Református Egyházközség nevében Pitó Zsolt lelkipásztor és Ferkő Andor parókus lelkipásztor vette át.

Az ünneplés azonban nem csupán a falubusz-projektre irányult. Szintén a Magyar Falu Program adott lehetőséget arra, hogy mintegy 22 millió forintos támogatásból megújulhasson az endrőci faluház. Az épületben a polgármesteri hivatal mellett könyvtár és orvosi rendelő is működik, így kiemelt szerepet tölt be a helyi közösség életében. A program keretében az ingatlan külső-belső felújításon is átesett, így már megszépült, modern környezetben folytatódhatnak a falubeliek mindennapjai.