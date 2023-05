Elsősorban a családoknak kedvezne az önkormányzat

A cél elsősorban az, hogy a Villányban letelepedni szándékozók számára biztosítsanak lehetőséget, így minden bizonnyal beépítési kötelezettséggel lehet majd a területeket megvásárolni. S míg a társasházaknál meghagynák a szálláshely-szolgáltatás lehetőségét, a családi házak esetében kizárnák ezt, hogy valóban itt élő lakóké legyenek az új ingatlanok. Mayer István elmondta, gondolkodnak abban is, hogy a gyermekes (vagy gyermeket tervező) családok számára kedvezményes árat szabjanak meg. A villányi önkormányzat más, a kisgyermekes családok igényeit kielégítő beruházásokat is megvalósít a következő években: az óvoda udvarának fejlesztésére és egy új bölcsőde megépítésére is nyertek tavaly támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében.