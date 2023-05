Az idei esztendőben is két napos eseményt szerveztek a bor és a gasztronómia szerelmeseinek, ráadásul idén még több kulturális programmal gazdagították a hétvégét. Szombaton hangolódás, nyitott pincék és gasztro műhelyek fogadták a látogatókat, ma (vasárnap) pedig újra a régi palkonyai pünkösdöket megidéző nagyszabású Pünkösdi Nyitott Pincék Fesztivál hangulatát idézik fel, hiszen már reggeltől kulturális-, gasztronómiai-, és családi programok, nyitott pinceajtók várták a vendégeket. Aki kedvet kapott rá, most is bátran elindulhat, hiszen este is szuper koncertek, és utcabál szórakoztat.