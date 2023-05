A gyerekeket kerámia festő, arcfestés és fajátékok fogadják, míg a zenét délelőtt 11 órakor a Iszkiri zenekar biztosítja. Mint az egyházmegye megemlítette a Rózsakert a könnyed és minőségi szórakoztatás mellett tette a le voksát, melynek igényes, rózsákkal és fákkal borított kerthelyisége valódi gasztrokert Pécs történelmi belvárosának szívében.

A kert elnevezéséhez híven rózsák lettek túlsúlyban: kúszórózsák, bokorrózsák, ágyasrózsák, fás bazsarózsák, mályvarózsák, rózsalonc és a labdarózsák is. Ezek mellett a különböző évszakokban megtalálható még a hortenzia, a gránátalma, a füge, a gólyaorr, a tűzeső, a krókusz, a cickafark, a díszhagyma, a fehér liliom, valamint a nőszirom is. A kert legrégibb fája a déli kerítésfal melletti, több mint száz éves hársfa, amely már az 1912-es kataszteri térképen is szerepelt.

A megnyitott Rózsakertbe sokan tértek be pénteken. Volt akinek egyik szeme sírt, míg a másik nevetett. Sírt, mert mint mondták, a fiatalságukat siratják, míg a másik szemük nevetett, hogy mennyire szép lett az új Rózsakert.