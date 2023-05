A gyermekek közül sokan nem ismertek még minden állatfajt, amely az ökoparkban él, így itt erre is alkalom nyílt, hogy közelről találkozhassanak velük. Szintén új élményt jelentett többek számára a vonatos utazás is, így a közel negyven részt vevő óvodás sok tapasztalattal gazdagodott a kirándulás és a játék során, számos fénykép is készült, amelyek őrzik majd a látogatás emlékét.