Péterffy Attila pécsi polgármester MSZP-közeli helyettese, Ruzsa Csaba egy közelmúltban tartott sajtótájékoztatón ugyanis már arról beszélt, hogy akár az egész területet, tehát a fennmaradó 44 hektárt is meg kellene vásárolnia Pécsnek, hogy nagyobb cég is le tudjon ott telepedni, mert állítása szerint van ilyen befektetői szándék is. Igen ám, de már évtizeddel ezelőtt is úgy számoltak, hogy az Áper-laktanyán belül akár 700 millió forintot is elérheti a környezetszennyezés kármentesítésének összege, ami mai árakon akár több milliárdos tétel is lehet.

Ezzel kapcsolatban azt mondta Ruzsa, hogy ennek mértékéről vizsgálódnak a „szakértők”, de a baloldali alpolgármester szerint az elmúlt „15 év alatt a szennyezettség nagy része el is tűnhetett”.

A befektetőknek még nem értékesített, nem is rendezett, és beruházók fogadására elő nem készített telek kapcsán Ruzsa magabiztosan kijelentette azt is, hogy akkor lenne munkatársunk velük „korrekt”, hogyha a hitelből történő vásárlással szembe állítanánk azt, hogy majd értékesítéséből lesz Pécsnek bevétele. Az, hogy mikor következik ez be, arról már nem beszélt.