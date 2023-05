Pécsen, a várostól délre, az 58-as főúton vízközmű építési munkákat végeznek, az őszig tartó munkálatok a 8-as és a 12-es km között fokozott figyelmet követelnek!

Kamionstop:

Az ünnepi kamiontilalom 05.28-án vasárnap 6.00-22.00 óráig tart, majd hétfőn, 05.29-én ugyancsak 6.00-22.00-ig lesz érvényben!

A Magyar Közút kiemelt figyelmet fordít idén a kezelésében lévő utak menti területek karbantartására, így nemcsak a mintegy 200 millió négyzetméternyi zöldfelület kaszálási munkáira, hanem a szemétszedési munkákra is. A társaság korábban többször is eredményes szemétgyűjtési akciót szervezett, most pedig egy teljes hetet jelölt meg legújabb szemétgyűjtési kampányára. A június 12-ei héten így nemcsak saját mérnökségi és irodai dolgozóik gyűjtik majd az illegálisan kidobott út menti szemetet országszerte, hanem 2023. június 4-ig önkéntesek csatlakozását is várják a szervezők.